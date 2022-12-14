TAC: США подталкивают Украину к территориальным уступкам
По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен повторяет «Ничего об Украине без Украины».
«Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига», — пишет Снайдер в статье для The American Conservative.
Он отметил, что сначала администрация США начала подталкивать Киев к переговорам, затем начали предлагать украинскому президенту Владимиру Зеленскому пойти на компромисс.
После этого в Белом доме заявили, что слова о территориальной целостности Украины «могут быть свободно интерпретированы».
Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что наступление на Крым обернётся для Украины потерей поддержки стран Запада.
В сентябре в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.