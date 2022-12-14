США подталкивают украинское правительство к совершению территориальных уступок на потенциальных переговорах с Россией, заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен повторяет «Ничего об Украине без Украины».

«Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига», — пишет Снайдер в статье для The American Conservative.

Он отметил, что сначала администрация США начала подталкивать Киев к переговорам, затем начали предлагать украинскому президенту Владимиру Зеленскому пойти на компромисс.

После этого в Белом доме заявили, что слова о территориальной целостности Украины «могут быть свободно интерпретированы».

Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что наступление на Крым обернётся для Украины потерей поддержки стран Запада.

В сентябре в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.