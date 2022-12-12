Чиновники на Западе полагают, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на тональность своей риторики, готов к уступкам для прекращения конфликта. Об этом в статье для газеты The Washington Post пишет Франческа Эбель.

Она подчёркивает, что ряд западных чиновников полагают, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению боевых действий.

«По их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике», — пишет Эбель.

Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что наступление на Крым обернётся для Украины потерей поддержки стран Запада.

В сентябре в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.