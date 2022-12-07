Узнать больше

Foreign Affairs: наступление на Крым обернётся для Киева потерей поддержки стран Запада

Короткая ссылка
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, в противном случае украинские власти могут потерять поддержку западных стран в связи с высоким риском усиления эскалации.
Foreign Affairs: наступление на Крым обернётся для Киева потерей поддержки стран Запада
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для издания Foreign Affairs.

По словам авторов статьи, такие страны как Франция, Германия и Соединённые Штаты обеспокоены риском эскалации, поэтому попытка Киева наступать на Крым может стать причиной недовольства западных партнёров.

Ранее в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Как сообщил The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить