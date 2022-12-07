Foreign Affairs: наступление на Крым обернётся для Киева потерей поддержки стран Запада

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, в противном случае украинские власти могут потерять поддержку западных стран в связи с высоким риском усиления эскалации.

Такое мнение выразили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для издания Foreign Affairs.

По словам авторов статьи, такие страны как Франция, Германия и Соединённые Штаты обеспокоены риском эскалации, поэтому попытка Киева наступать на Крым может стать причиной недовольства западных партнёров.

Ранее в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Как сообщил The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.