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Экс-полковник США Макгрегор считает побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского

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Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил мнение, что побег в Польшу может стать единственным шансом на спасение президента Украины Владимира Зеленского.
Экс-полковник США Макгрегор считает побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор считает, что украинский президент в случае обострения ситуации на Украине мог бы сбежать в соседнюю страну «хотя бы на время». 

В противном случае, по мнению эксперта, «его песенка спета».

Ранее Макгрегор спрогнозировал распад НАТО из-за курса на войну с Россией.

Эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон заявляли, что США должны склонить Киев к завершению вооружённого конфликта путём поиска компромисса в переговорном процессе с Москвой.

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