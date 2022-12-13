Экс-полковник США Макгрегор считает побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу», — цитирует его РИА Новости.
Макгрегор считает, что украинский президент в случае обострения ситуации на Украине мог бы сбежать в соседнюю страну «хотя бы на время».
В противном случае, по мнению эксперта, «его песенка спета».
Ранее Макгрегор спрогнозировал распад НАТО из-за курса на войну с Россией.
Эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон заявляли, что США должны склонить Киев к завершению вооружённого конфликта путём поиска компромисса в переговорном процессе с Москвой.