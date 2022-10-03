Полковник в отставке Макгрегор спрогнозировал распад НАТО из-за курса на войну с Россией 

Американский полковник в отставке, бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор считает, что, если Польша и часть американских элит будет продолжать линию, направленную на войну с Россией, то альянс распадётся.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Он отметил, что в НАТО никто не хочет воевать с Россией, кроме Польши и «небольшого числа людей в Вашингтоне».

«Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадётся на части и исчезнет», — сказал Макгрегор.

Бывший военный добавил, что подавляющее большинство германских граждан также выступают против военной конфронтации с Россией.

Ранее эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон заявили, что США должны склонить Киев к завершению вооружённого конфликта путём поиска компромисса в переговорном процессе с Москвой.