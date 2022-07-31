NI: Вашингтону следует склонить Киев к восстановлению переговорного процесса с Москвой
«Соединённые Штаты и НАТО должны дать чётко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии», — отметили обозреватели.
Если переговорный процесс не начнётся, пишут эксперты, поставкам вооружения и финансированию киевского режима придёт конец.
По мнению обозревателей, итоговое решение конфликта должно учитывать российские интересы.
Эксперты подчеркнули, что дальнейшая эскалация конфликта с каждым днём приводит к осложнению будущей работы дипломатов.
Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что у украинских властей осталась последняя возможность завершить конфликт переговорами с Россией.