военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Полковник США рассказал о последнем шансе Киева договориться с Москвой

Короткая ссылка
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что у украинских властей осталась последняя возможность завершить конфликт переговорами с Россией.
Полковник США рассказал о последнем шансе Киева договориться с Москвой
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путём переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне чётко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Макгрегор, вскоре западные страны уже не смогут помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с тем что в самой Европе назревает критичная ситуация как в экономической сфере, так и в политической.

Он пояснил, что европейская промышленность столкнётся с острой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, это вызовет кадровые изменения в правительствах и приведёт к урегулированию отношений с Кремлем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после слов представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить