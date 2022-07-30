Полковник США рассказал о последнем шансе Киева договориться с Москвой

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что у украинских властей осталась последняя возможность завершить конфликт переговорами с Россией.

«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путём переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне чётко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Макгрегор, вскоре западные страны уже не смогут помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с тем что в самой Европе назревает критичная ситуация как в экономической сфере, так и в политической.

Он пояснил, что европейская промышленность столкнётся с острой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, это вызовет кадровые изменения в правительствах и приведёт к урегулированию отношений с Кремлем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после слов представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит.