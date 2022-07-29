Лавров прокомментировал слова представителя Госдепа Прайса о переговорах России и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после слов представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит.

«Напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, отметив, что любые боевые действия заканчиваются переговорами.