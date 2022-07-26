Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, отметив, что любые боевые действия заканчиваются переговорами.
Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
  • РИА Новости

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам визита в Уганду.

«Мы никогда не отказывались от переговоров (с Киевом. — RT), потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал он. 

Ранее в МИД России заявили, что Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия на Украине с помощью поставок украинцам вооружений и военной техники.

В министерстве подчеркнули, что любые попытки добиться «победы на поле боя» — это «прямая дорога в пропасть» как для Киева, так и для Брюсселя.

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