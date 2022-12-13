Инвестор Роджерс допустил рост напряжённости в отношениях США с Европой

Американский инвестор Джим Роджерс считает, что на фоне экономических проблем ЕС будет расти напряжённость между США и Европой.

Об этом он заявил, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, сообщает РИА Новости.

«Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты», — отметил инвестор.

Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится.

Ранее в статье для издания The National Interest говорилось, что Соединённые Штаты вбили клин в отношения с союзниками законом о снижении инфляции.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.

Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.