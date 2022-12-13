Инвестор Роджерс допустил рост напряжённости в отношениях США с Европой
Об этом он заявил, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, сообщает РИА Новости.
«Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты», — отметил инвестор.
Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится.
Ранее в статье для издания The National Interest говорилось, что Соединённые Штаты вбили клин в отношения с союзниками законом о снижении инфляции.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.
Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.