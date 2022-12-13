В Госдепе не подтвердили гибель американской наёмницы на Украине

США пока не могут подтвердить гибель американской наёмницы на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Я видел эти сообщения. Скажу, что эти сообщения не подтверждены», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос о якобы погибшей в районе Артёмовска американской наёмнице.

Прайс сообщил, что ранее Госдеп уже отмечал возможную дезинформацию, циркулирующую относительно конфликта на Украине.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.

8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточного оружия ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.

В ноябре телеканал NBC сообщил, что на Украине погиб американский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого Иностранного легиона.