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NBC: на Украине погиб американский наёмник из «Иностранного легиона»

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На Украине погиб американский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого Иностранного легиона. Об этом сообщает телеканал NBC.
NBC: на Украине погиб американский наёмник из «Иностранного легиона»
  • Legion-Media

По данным телеканала, погибшим оказался Тимоти Гриффин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Согласно данным неназванных источников телеканала, Гриффин проживал в Нью-Йорке.

Информации об обстоятельствах его смерти нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе Красного Лимана ликвидировали высокоточным оружием до 100 боевиков националистических формирований, а также около 40 иностранных наёмников из США, Польши и Великобритании.

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