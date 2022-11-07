NBC: на Украине погиб американский наёмник из «Иностранного легиона»
- Legion-Media
По данным телеканала, погибшим оказался Тимоти Гриффин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
Согласно данным неназванных источников телеканала, Гриффин проживал в Нью-Йорке.
Информации об обстоятельствах его смерти нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе Красного Лимана ликвидировали высокоточным оружием до 100 боевиков националистических формирований, а также около 40 иностранных наёмников из США, Польши и Великобритании.