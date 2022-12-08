Ударом высокоточным оружием ВКС России в Харьковской области уничтожено более 90 польских наёмников, сообщило Минобороны.

«В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наёмников», — говорится в сводке.

В конце ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Он рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.