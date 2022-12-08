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Минобороны: более 90 польских наёмников уничтожены ударом ВКС России в Харьковской области

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Ударом высокоточным оружием ВКС России в Харьковской области уничтожено более 90 польских наёмников, сообщило Минобороны.
Минобороны: более 90 польских наёмников уничтожены ударом ВКС России в Харьковской области
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

«В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наёмников», — говорится в сводке.

В конце ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Он рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.

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