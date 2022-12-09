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Офицер НМ ЛНР Марочко: иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск

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Иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер НМ ЛНР Марочко: иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«Ввиду очень сложной ситуации для вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Артёмовск иностранные наёмники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», — сказал он РИА Новости.

По словам Марочко, который ссылается на данные разведки, украинское командование пошло на обман, чтобы завести на Артёмовское направление подразделение наёмников.

Он отметил, что наёмников убедили, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий.

«В итоге иностранных наёмников доставили в населённый пункт Часов Яр западнее Артёмовска», — сказал офицер.

В интервью Newsweek основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн подтвердил, что украинская армия несёт большие потери, в частности это касается Артёмовского направления.

Издание писало, что ВСУ «сильно страдают» в районе Артёмовска.

В ЛНР отмечали, что военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в котле.

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