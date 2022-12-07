В Народной милиции ЛНР заявили, что Артёмовск постепенно окажется в полном окружении

Военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в «котле», заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артёмовска... Всё идёт к тому, что постепенно город Артёмовск окажется в так называемом котле», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко рассказал, что украинские военные пытаются не допустить окружения города.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

В Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПК и ТЭК Украины.