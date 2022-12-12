Глава миссии ООН призвала к сдержанности в связи с ситуацией в частично признанном Косове

Глава миссии ООН в частично признанном Косове Каролина Зиаде выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе с Сербией, а также призвала все стороны к сдержанности и деэскалации.

Её слова передал заместитель официального представителя Генсека ООН Фарахан Хак.

«Глава Миссии ООН в Косове Каролина Зиаде выразила серьёзную обеспокоенность в связи с хрупкой ситуацией в сфере безопасности на севере Косова», — цитирует Хака РИА Новости.

Зиаде, добавил Хак, назвала неприемлемыми провокационные действия, которые ведут к эскалации конфликта.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направляет в частично признанное Косово своего спецпредставителя по Западным Балканам для содействия в снижении напряжённости в регионе.

МИД России ранее заявил, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.

Там подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову.