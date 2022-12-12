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МИД: Россия встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове

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Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове, Россия следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, сообщили в МИД.
МИД: Россия встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове
  • РИА Новости

«Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем её развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косове, применение прямого этнически мотивированного насилия», — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

Цель провокаторов заключается в том, чтобы взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции, уверены в Москве.

«Лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удаётся избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями», — отметили там.

Ранее сербский президент Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

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