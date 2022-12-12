Евросоюз направляет в Косово своего спецпредставителя для снижения напряжённости

Евросоюз направляет в частично признанное Косово своего спецпредставителя по Западным Балканам для содействия в снижении напряжённости в регионе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Его слова приводит ТАСС.

«Наш спецредставитель послезавтра (14 декабря. — RT) поедет в регион и вернётся перед саммитом ЕС, чтобы я оценил ситуацию и проинформировал лидеров», — сказал он.

МИД России ранее заявил, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.

Там подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову.