Евросоюз направляет в Косово своего спецпредставителя для снижения напряжённости
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«Наш спецредставитель послезавтра (14 декабря. — RT) поедет в регион и вернётся перед саммитом ЕС, чтобы я оценил ситуацию и проинформировал лидеров», — сказал он.
МИД России ранее заявил, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.
Там подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову.