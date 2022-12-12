МИД: Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении российского МИД.
«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244», — заявило министерство.
МИД подчеркнул, что документ сохраняет своё действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать справедливое решение косовской проблемы.
Ведомство также отметило, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.