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МИД: Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы

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Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову, Москва намерена опираться на резолюцию Совбеза ООН 1244.
МИД: Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244», — заявило министерство.

МИД подчеркнул, что документ сохраняет своё действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать справедливое решение косовской проблемы.

Ведомство также отметило, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.

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