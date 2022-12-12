МИД: Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы

Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову, Москва намерена опираться на резолюцию Совбеза ООН 1244.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244», — заявило министерство.

МИД подчеркнул, что документ сохраняет своё действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать справедливое решение косовской проблемы.

Ведомство также отметило, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.