Министр обороны Британии Уоллес допустил поставку Украине ракет более дальнего действия
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Уоллес подчеркнул, что британское Минобороны постоянно пересматривает вооружение, которое Британия может отправить Украине.
«Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия», — цитирует его РИА Новости.
Уоллес уточнил, что он «открыт к рассмотрению таких поставок», если Россия предпримет попытку «нарушить Женевские конвенции».
В ноябре премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон может увеличить объём военной помощи Украине в 2023 году.
В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности.
Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса.