Министр обороны Британии Уоллес допустил поставку Украине ракет более дальнего действия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон может в будущем поставить на Украину ракеты более дальнего действия.

Уоллес подчеркнул, что британское Минобороны постоянно пересматривает вооружение, которое Британия может отправить Украине.

«Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия», — цитирует его РИА Новости.

Уоллес уточнил, что он «открыт к рассмотрению таких поставок», если Россия предпримет попытку «нарушить Женевские конвенции».

В ноябре премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон может увеличить объём военной помощи Украине в 2023 году.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности.

Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса.