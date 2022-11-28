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Премьер Британии Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году

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Великобритания может увеличить объём военной помощи Украине в 2023 году. Об этом сообщает канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака со ссылкой на выдержки из его речи.

«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — цитирует его ТАСС.

Сунак также анонсировал предоставление Киеву систем противовоздушной обороны.

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2.

При этом глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую Украине военную помощь с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

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