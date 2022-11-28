Премьер Британии Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году
«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — цитирует его ТАСС.
Сунак также анонсировал предоставление Киеву систем противовоздушной обороны.
Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2.
При этом глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую Украине военную помощь с целью установления «приемлемого мира» с Россией.