В Великобритании подтвердили передачу Украине ракет Brimstone-2
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«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским вооружённым силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone-2», — приводит РБК сообщение британского военного ведомства в Twitter.
К посту прикреплено видео с отгрузкой ракет.
Ранее глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.