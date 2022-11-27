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В Великобритании подтвердили передачу Украине ракет Brimstone-2

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Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2.
В Великобритании подтвердили передачу Украине ракет Brimstone-2
  • Gettyimages.ru

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским вооружённым силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone-2», — приводит РБК сообщение британского военного ведомства в Twitter.

К посту прикреплено видео с отгрузкой ракет.

Ранее глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

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