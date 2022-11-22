Telegraph: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone
Отмечается, что стоимость одной такой ракеты оценивается примерно в 175 тыс. фунтов ($207 тыс.).
Дальность полёта ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км.
При этом во время запуска с наземных платформ она равна порядка 12 км, сказано в материале.
Ранее глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.