Telegraph: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone

Лондон поставил Киеву высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что стоимость одной такой ракеты оценивается примерно в 175 тыс. фунтов ($207 тыс.).

Дальность полёта ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км.

При этом во время запуска с наземных платформ она равна порядка 12 км, сказано в материале.

Ранее глава британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар заявил, что поставляемое Украине оружие может попасть в руки террористов и преступников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.