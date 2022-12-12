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Песков: Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов

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Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, а также за мирное урегулирование ситуации путём дипломатии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые... были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к этой ситуации дело», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Самое главное — это обеспечить интересы сербов, подчеркнул Песков.

Песков также отметил, что президент Сербии Александр Вучич не обращался к России за помощью в связи с обострением ситуации вокруг частично признанного Косова.

Вучич ранее заявил, что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в самопровозглашённом Косове.

В МИД Сербии отметили, что Белград призовёт все страны ЕС, не признающие независимость Косова, отложить рассмотрение заявки Приштины на вступление в Евросоюз.

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