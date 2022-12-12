Песков заявил, что Вучич не обращался к России за помощью в связи с ситуацией в Косове

Президент Сербии Александр Вучич не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в связи с обострением ситуации вокруг частично признанного Косова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких обращений не было», — заявил он в ходе брифинга с журналистами.

Песков добавил, что российская сторона выступает за обеспечение всех прав косовских сербов.

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

Также сербский лидер заявил, что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове.