Вучич: Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в самопровозглашённом Косове.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что косовская полиция сегодня, как и вчера, и позавчера, вторглась со специальными подразделениями на территорию края, населённую сербами, при этом международное сообщество притворяется, что их и не видит, как не видит и сотрудников спецназа косовской полиции на ГЭС «Газиводе».

«Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии, в которой участвуют не только Курти и приштинские власти, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», — сказал президент.

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.