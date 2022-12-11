Узнать больше

Вучич: Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в самопровозглашённом Косове.
Вучич: Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, он отметил, что косовская полиция сегодня, как и вчера, и позавчера, вторглась со специальными подразделениями на территорию края, населённую сербами, при этом международное сообщество притворяется, что их и не видит, как не видит и сотрудников спецназа косовской полиции на ГЭС «Газиводе».

«Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии, в которой участвуют не только Курти и приштинские власти, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», — сказал президент.

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить