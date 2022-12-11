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«Вечерне новости»: полиция Косова заняла объект на плотине на севере края

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Бойцы спецподразделения МВД частично признанного Косова заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе». Об этом сообщает сербское издание «Вечерне новости».
«Вечерне новости»: полиция Косова заняла объект на плотине на севере края
  • РИА Новости

Отмечается, что бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и в полном вооружении вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли со здания флаги Сербии и разорвали их.

Кроме того, они выгнали с объекта охранника, который измерял уровень воды.

Ранее издание сообщало, что на севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Кроме того, в течение 15 минут была слышна стрельба возле города Зубин-Поток.

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что власти страны направят запрос миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.

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