«Вечерне новости»: полиция Косова заняла объект на плотине на севере края

Бойцы спецподразделения МВД частично признанного Косова заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе». Об этом сообщает сербское издание «Вечерне новости».

Отмечается, что бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и в полном вооружении вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли со здания флаги Сербии и разорвали их.

Кроме того, они выгнали с объекта охранника, который измерял уровень воды.

Ранее издание сообщало, что на севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Кроме того, в течение 15 минут была слышна стрельба возле города Зубин-Поток.

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что власти страны направят запрос миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.