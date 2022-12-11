«Вечерне новости»: полиция Косова заняла объект на плотине на севере края
- РИА Новости
Отмечается, что бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и в полном вооружении вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли со здания флаги Сербии и разорвали их.
Кроме того, они выгнали с объекта охранника, который измерял уровень воды.
Ранее издание сообщало, что на севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Кроме того, в течение 15 минут была слышна стрельба возле города Зубин-Поток.
Сербский президент Александр Вучич сообщил, что власти страны направят запрос миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.