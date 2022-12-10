Вучич: Сербия направит запрос миссии НАТО на распределение сербских сил в Косове
- AP
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.
В обращении к гражданам он отметил, что запрос будет направлен на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что официальное решение о направлении запроса примут 12 декабря.
При этом Вучич выразил уверенность, что в миссии НАТО отклонят данную заявку.
8 декабря «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.
Позже косовская полиция подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.
Кроме того, стало известно, что власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.