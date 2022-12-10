Вучич: Сербия направит запрос миссии НАТО на распределение сербских сил в Косове

Власти Сербии направят официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

В обращении к гражданам он отметил, что запрос будет направлен на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что официальное решение о направлении запроса примут 12 декабря.

При этом Вучич выразил уверенность, что в миссии НАТО отклонят данную заявку.

8 декабря «Вечерне новости» сообщила, что порядка 200—300 сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Позже косовская полиция подтвердила информацию об увеличении численности сотрудников в населённой сербами северной части края.

Кроме того, стало известно, что власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.