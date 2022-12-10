«Вечерне новости»: на севере Косова произошли несколько взрывов и стрельба

На севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Об этом пишет сербское издание «Вечерне новости».

По данным издания, два взрыва раздалось в населённом пункте Звечан, расположенном рядом с Косовска-Митровицей.

Также в течение 15 минут была слышна стрельба возле города Зубин-Поток.

8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.