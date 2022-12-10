Узнать больше

«Вечерне новости»: на севере Косова произошли несколько взрывов и стрельба

Короткая ссылка
На севере частично признанного Косова произошли несколько взрывов и стрельба. Об этом пишет сербское издание «Вечерне новости».
«Вечерне новости»: на севере Косова произошли несколько взрывов и стрельба
  • AP

По данным издания, два взрыва раздалось в населённом пункте Звечан, расположенном рядом с Косовска-Митровицей.

Также в течение 15 минут была слышна стрельба возле города Зубин-Поток.

8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в непризнанное Косово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить