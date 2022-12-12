Сербия призовёт страны Европы не рассматривать запрос Косова на вступление в Евросоюз

Сербия призовёт все страны ЕС, не признающие независимость Косова, отложить рассмотрение заявки Приштины на вступление в Евросоюз, которую Приштина планирует подать в декабре.

Как пишет РИА Новости, косовский «первый вице-премьер» Бесник Бислими ранее заявил, что перед подачей заявки на вступление в ЕС Приштина надеется разрешить противоречия с пятью странами объединения, которые могут заблокировать интеграцию частично признанного Косова.

«Работаем и над тем, чтобы призвать все государства — члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса — что не существует условий для его рассмотрения», — сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее сербский президент Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

После этого он выступил с заявлением, отметив, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову и что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.