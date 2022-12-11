Вучич: Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по самопровозглашённому Косову.

По его словам, США сделали «монстра 23 года назад».

«Баррикады сделаны кем-то не по прихоти и не потому что кто-то любит мёрзнуть... Это выражение протеста против арестов, жестокого обращения с людьми и невыполнения Брюссельского соглашения. Пусть наши американские партнёры скажут нам, какой правовой акт они и Приштина соблюдают. Просто назовите нам один. Они придерживаются только «акта», что они могут делать всё, что угодно, пока хотят и сколько хотят. Нас прижимают к стене», — цитирует его «Вечерне новости».

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.