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Mint: Индия со следующей недели начнёт использовать рупию в торговле с Россией

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Индия со следующей недели начнёт использовать свою национальную валюту ﻿— рупию ﻿— в торговле с Россией. Об этом сообщает местная газета Mint.
Mint: Индия со следующей недели начнёт использовать рупию в торговле с Россией
  • РИА Новости

«На данный момент от пяти до шести банков получили разрешение открыть счета Vostro (счета в индийской валюте. — RT) для того, чтобы проводить международные торговые сделки в рупиях», — говорится в заявлении.

По данным газеты, торговля с использованием новой системы оплаты начнёт функционировать, как предполагается, со следующей недели.

В сентябре замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин заявил о падении доли доллара во внешнеторговых контрактах России на 40%.

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