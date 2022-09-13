В ФТС заявили о падении доли доллара во внешнеторговых контрактах России на 40%
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Мы видим, что доля доллара даже в контрактных условиях уменьшилась где-то процентов на 40, доля евро — более чем на 30%. И, безусловно, возросли юань, турецкая лира, иранский риал, индийская рупия, арабский дирхам, казахстанский тенге, узбекский сом и так далее», — сказал Ивин.
Вместе с этим представитель ФТС добавил, что таможенные органы видят только контрактные условия, а какие валюты реально используются для расчётов, видит только Центробанк, который также получает эту информацию от банков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации.