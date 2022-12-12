Минобороны Швеции: очередной пакет военной помощи Киеву на 50% больше предыдущего

Очередной пакет шведской военной помощи Украине на 50% больше предыдущего и включает средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

«Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым», — цитирует его ТАСС.

Йонсон отметил, что очередной пакет военной помощи включает средства ПВО и боеприпасы.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.

Он также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.