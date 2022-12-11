В Германии ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в стране ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота группой подозреваемых.

Как сообщает РИА Новости, об этом она написала на странице в Twitter. По её словам, как минимум у 1050 рейхсбюргеров уже были отозваны лицензии на оружие.

«Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии», — заявила Фезер.

7 декабря в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Также отмечается, что по данному делу немецкие правоохранительные органы провели обыски в 11 федеральных землях

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что подозреваемые в подготовке переворота хотели в том числе создать новую армию.