В ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Часть задержанных в ФРГ подозревается в подготовке вооружённого нападения на германский бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«... есть подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооружённой группы», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщалось, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

В Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.

В ноябре 2021 года Генпрокуратура Германии сообщила о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу.