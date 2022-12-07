В ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота
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«... есть подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооружённой группы», — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщалось, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.
В Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.
В ноябре 2021 года Генпрокуратура Германии сообщила о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу.