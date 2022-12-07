Россиянка задержана по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ.
По данным ведомства, задержанные в рамках операции в ФРГ подозреваются в подготовке свержения государственного строя.
Они планировали создать «временное военное правительство» и провести переговоры с рядом государств.
По данным газеты Spiegel, всего были задержаны 25 мужчин и женщин, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали её.
Обыски проходят или уже прошли более чем в 130 домах, офисах и других помещениях, говорится в публикации.
В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала политизированными задержания россиян в Италии и Германии.