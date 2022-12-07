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Россиянка задержана по подозрению в подготовке госпереворота в Германии

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В Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.
Россиянка задержана по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ.

По данным ведомства, задержанные в рамках операции в ФРГ подозреваются в подготовке свержения государственного строя.

Они планировали создать «временное военное правительство» и провести переговоры с рядом государств.

По данным газеты Spiegel, всего были задержаны 25 мужчин и женщин, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали её.

Обыски проходят или уже прошли более чем в 130 домах, офисах и других помещениях, говорится в публикации.

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала политизированными задержания россиян в Италии и Германии.

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