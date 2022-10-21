Москалькова назвала политизированными задержания россиян в Италии и Германии
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В своём Telegram-канале она написала, что в Италии и Германии по запросу США были задержаны пять российских граждан: Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артём Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.
«С точки зрения здравого смысла — полный абсурд. А с позиций норм международного права — грубейшее нарушение прав человека», — отметила омбудсмен.
Москалькова также подчеркнула, что решение о задержании является политизированным.
19 октября Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.