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Генпрокурор ФРГ: подозреваемые в подготовке госпереворота хотели также создать новую армию

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Генпрокурор Германии Петер Франк заявил, что подозреваемые в подготовке государственного переворота в стране хотели в том числе создать новую армию.
Генпрокурор ФРГ: подозреваемые в подготовке госпереворота хотели также создать новую армию
  • Gettyimages.ru

По его словам, подозреваемые организовали подобный правительству совет внутри своего объединения.

«Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их «военное крыло» должно было основать новую немецкую армию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведении обысков в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

Также в ведомстве сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.

В посольстве России в ФРГ заявили, что не получали уведомлений от властей Германии о задержании россиянки.

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