Посольство России не получало от Генпрокуратуры ФРГ уведомлений о задержании россиянки
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«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.
Посольство направило запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее в Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.
По данным ведомства, часть задержанных в ФРГ подозревается в подготовке вооружённого нападения на германский бундестаг.
Как сообщалось, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.