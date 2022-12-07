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Посольство России не получало от Генпрокуратуры ФРГ уведомлений о задержании россиянки

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Посольство России в ФРГ не получало уведомлений от властей Германии о задержании россиянки в рамках дела о подготовке госпереворота.
Посольство России не получало от Генпрокуратуры ФРГ уведомлений о задержании россиянки
  • Gettyimages.ru

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Посольство направило запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.

По данным ведомства, часть задержанных в ФРГ подозревается в подготовке вооружённого нападения на германский бундестаг.

Как сообщалось, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

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