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В Польше рассказали о возможном сокращении помощи ЕС другим странам из-за поддержки Украины

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Оксана Соломатина, Анастасия Белоусова
Специалисты Польского института международных отношений (PISM) подготовили доклад о вызовах для системы сотрудничества ЕС с развивающимися странами. По их мнению, европейская помощь другим государствам может сократиться из-за мощной финансовой поддержки Украины. С документом ознакомился RT.
В Польше рассказали о возможном сокращении помощи ЕС другим странам из-за поддержки Украины
  • РИА Новости

«Огромные масштабы потребностей... Украины и оказываемой ей помощи нагружают существующую систему сотрудничества в целях развития, что угрожает сокращением поддержки других стран и ряда приоритетных областей», — отмечается в документе польского аналитического центра.

Так, исходя из данных доклада, с февраля 2022 года Евросоюз выделил около €19,7 млрд на гражданскую помощь и €3,1 млрд на военную помощь Украине. Это намного больше, чем €620 млн, обещанных Киеву в рамках Многолетней финансовой программы на 2021—2027 годы.

Более того, авторы документа подчёркивают, что концентрация усилий на оказании помощи Украине с одновременным игнорированием прочих кризисов может отрицательно отразиться на авторитете Европейского союза.

Так, оставшись без поддержки, страны глобального Юга будут призывать к скорейшему завершению вооружённого конфликта на Украине — даже на невыгодных для неё условиях. Одновременно в рамках своей деятельности в ООН они могут усилить давление на Запад с целью отмены антироссийских санкций, предполагают в PISM.

В польском институте указывают на «острую необходимость» нарастить финансирование программ ЕС по содействию развитию, а также создать новые инструменты и механизмы.

«Таким образом, оказание поддержки Украине не будет ограничивать объём помощи другим странам, которая в том числе направлена на повышение их устойчивости к российскому влиянию», — отмечается в документе.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT подчеркнул, что сокращение европейской поддержки развивающимся странам может привести к ослаблению авторитета и популярности ЕС.

«Получается, что преобладающая доля финансов уходит на внешнеполитические авантюры, такие как экономическая и финансовая поддержка Украины. Более того, страны-участницы пытаются снабжать её оружием. Всё это не может не сказываться на внутреннем финансировании и на распределении средств. Конечно, ослабевает финансовый поток, который ранее направлялся на поддержание связей ЕС с другими странами. Если обратиться к истории, то около 20 лет основным направлением деятельности ЕС было укрепление связей со странами Северной Африки. Сейчас этого нет», — отметил эксперт.

Он предположил, что в PISM попытались продемонстрировать необходимость корректировки европейской политики.

Ранее министры экономики и финансов стран ЕС не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в объёме €18 млрд.

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