Страны ЕС не смогли согласовать пакет финпомощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», — сказал он.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.
29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что украинская сторона выпрашивает у США дополнительный объём газа для отопительного сезона.