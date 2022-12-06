Узнать больше

Страны ЕС не смогли согласовать пакет финпомощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год

Короткая ссылка
Министры экономики и финансов стран ЕС не достигли договорённости о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до €18 млрд на 2023 год.
Страны ЕС не смогли согласовать пакет финпомощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.

«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», — сказал он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.

29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что украинская сторона выпрашивает у США дополнительный объём газа для отопительного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить