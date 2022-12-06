Страны ЕС не смогли согласовать пакет финпомощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год

Министры экономики и финансов стран ЕС не достигли договорённости о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до €18 млрд на 2023 год.

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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. «К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», — сказал он. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд. 29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что украинская сторона выпрашивает у США дополнительный объём газа для отопительного сезона.