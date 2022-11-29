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Украина обратилась к США за дополнительным объёмом газа для отопительного сезона

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Украина обратилась к США с просьбой предоставить дополнительный объём газа для отопительного сезона, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.
Украина обратилась к США за дополнительным объёмом газа для отопительного сезона
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Он отметил, что провёл переговоры с председателем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин МакКи.

«Ключевое — дополнительный объём газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — рассказал Чернышов в Facebook*.

По словам главы украинской компании, также в ходе диалога была затронута тема предоставления Киеву помощи в виде газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи топлива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

Впоследствии США передали на Украину 80 генераторов для поддержания энергоснабжения.

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