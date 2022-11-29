Украина обратилась к США за дополнительным объёмом газа для отопительного сезона
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Он отметил, что провёл переговоры с председателем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин МакКи.
«Ключевое — дополнительный объём газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — рассказал Чернышов в Facebook*.
По словам главы украинской компании, также в ходе диалога была затронута тема предоставления Киеву помощи в виде газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи топлива.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.
Впоследствии США передали на Украину 80 генераторов для поддержания энергоснабжения.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.