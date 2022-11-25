США предоставили Украине 80 генераторов для поддержания энергосферы

США передали на Украину 80 генераторов для поддержания энергоснабжения, заявила посол Соединённых Штатов в Киеве Бриджит Бринк.

«Пока Россия работает над отключением света, агентство США по международному развитию на Украине предоставляет 80 генераторов для поддержания электроснабжения», — сообщила она в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.