США предоставили Украине 80 генераторов для поддержания энергосферы
- Gettyimages.ru
- © Carolyn Cole
«Пока Россия работает над отключением света, агентство США по международному развитию на Украине предоставляет 80 генераторов для поддержания электроснабжения», — сообщила она в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.
20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.