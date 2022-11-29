Верховная рада: госдолг Украины на конец октября превысил $103 млрд

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Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.
Верховная рада: госдолг Украины на конец октября превысил $103 млрд
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«На 31 октября 2022 года государственный долг Украины в гривневом эквиваленте составил 3 771 млрд гривен, в валютном — $103,1 млрд. За октябрь размер государственного долга в гривне увеличился на 183,5 млрд гривен, в валюте — на $5 млрд», — заявил он.

По его словам, в октябре государственный долг в основном вырос из-за заимствований, полученных украинской стороной, чтобы покрыть дефицит бюджета, который страна сама уже давно не в состоянии покрыть.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что украинская сторона выпрашивает у США дополнительный объём газа для отопительного сезона.

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