NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели
- Legion-Media
По её словам, «ВСУ не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России».
«Поскольку ВС Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно обучены (в том числе обращению с современным вооружением НАТО), а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках», — говорится в статье.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.
6 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган заявила, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы.