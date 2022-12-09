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NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели

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В отсутствии поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели. Такое мнение в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny выразила обозреватель Ханна Крамер.
NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели
  • Legion-Media

По её словам, «ВСУ не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России».

«Поскольку ВС Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно обучены (в том числе обращению с современным вооружением НАТО), а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках», — говорится в статье.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

6 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган заявила, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы.

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