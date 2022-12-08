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Зеленский допустил возможность окончания конфликта на Украине в 2023 году

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Украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Издание Politico назвало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — приводит РИА Новости слова Зеленского в видеообращении для издания.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано выразил уверенность, что российская армия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.

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