Украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Издание Politico назвало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — приводит РИА Новости слова Зеленского в видеообращении для издания.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано выразил уверенность, что российская армия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.