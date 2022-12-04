Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности для России остановят СВО

Западные страны могут положить конец украинскому конфликту путём предоставления России гарантий безопасности. Такое мнение выразил обозреватель Джек Бакби в статье для издания 19FortyFive.

Бакби напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о том, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьёз воспримут его (Макрона. — RT) предложение», — подчеркнул автор статьи.

При этом, допустил Бакби, отказ Швеции и Финляндии от присоединения к НАТО может стать основной будущей архитектуры безопасности в мире.

По мнению обозревателя, отказ Стокгольма и Хельсинки может положить начало урегулированию украинского кризиса.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединённым Штатам.