Макрон: будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.
Макрон: будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идёт, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развёртывая оружие, которое может ей угрожать», — пояснил он.

Как передаёт ТАСС, по мнению французского лидера, необходимо готовиться к тому, что произойдёт после украинского конфликта, и думать о том, как защитить своих союзников и одновременно «дать России гарантии её собственной безопасности».

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить, в том числе, вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.

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