Мира на Украине можно достичь только через переговоры с участием России и странами Запада, потому что киевские власти не смогут самостоятельно взять на себя ответственность за потерю территорий, считает министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Такое мнение он выразил в интервью PrimaTV.

«Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность... за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение», — сказал министр.

Он выразил уверенность, что Россия располагает ресурсами для продолжения специальной военной операции.

«Идеально было бы прийти к переговорам, даже если это будет замороженный конфликт. Переговоры всё равно лучше, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей», — цитирует Дынку ТАСС.

Как ранее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.